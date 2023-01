Komi cherche ses mots : Pack Tomes 1 et 2. Dont un tome offert

Dès la rentrée, Komi ne passe pas inaperçue : la beauté si singulière de cette fille et son élégance délicate en font une véritable déesse vénérée de tous ses camarades. Mais en réalité, son mutisme n'a rien de raffiné pour elle : en proie à une terrible anxiété sociale, Komi tente en vain de briser le mur du silence et de communiquer avec les autres... Tadano, son voisin de classe on ne peut plus ordinaire, découvrira son secret et décidera de l'aider dans ses incommensurables efforts pour s'ouvrir aux autres afin de réaliser son rêve : avoir cent amis !