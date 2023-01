Chroniques critiques du système économique

Ce livre, regroupant des chroniques de l'émission "Le pourquoi du comment : économie et social" sur France Culture, répond à de nombreuses questions économiques et sociales que l'on se pose tous. Faut-il repousser l'âge de la retraite ? Les chômeurs sont-ils fainéants ? Pourquoi faut-il craindre la déflation ? Sait-on comment financer la transition écologique ? Combien coûte l'évasion fiscale ? Ces questions aussi diverses que variées font partie de notre quotidien mais il n'est pas toujours aisé de les poser et encore moins d'obtenir des réponses. Les autrices, spécialistes de ces questions, y ont répondu dans l'émission "Le pourquoi du comment : économie et social" sur France Culture. Ces chroniques sont ici rassemblées pour rendre accessible au plus grand nombre le savoir économique et social. A travers des fiches classées par thématiques, cet ouvrage pédagogique a pour objectif d'améliorer notre compréhension du monde et de la société. Une lecture indispensable pour mieux appréhender les enjeux économiques et sociaux actuels.