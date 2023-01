L'Ange... qu'il aille au Diable. Les chroniques d'un rêve si particulier

Chronique d'une rencontre inattendue : celle d'Eve et Johan. Johan est en couple, qui plus est avec un homme... Mais pour Eve, ça n'a pas d'importance. Une attirance mutuelle et inexplicable s'installe, un amour improbable se développe. En cherchant à comprendre les émotions de Johan ainsi que les siennes, Eve écrit, sans relâche. L'écriture mène à la découverte : que va-t-elle comprendre de cette situation si singulière ?