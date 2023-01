Contes du lot. Contes et légendes des veillées Quercynoises

Découvrir un pays d'après ses légendes permet de gagner le coeur de ses habitants et, souvent, de mieux le comprendre. La vertu essentielle des récits compilés ici, est de donner un supplément d'âme et de sens à notre territoire, de l'emplir de cette profondeur historique que pierres et paysages évoquent, sans révéler d'emblée. Les vieilles croyances et les superstitions sont nées dans l'esprit de gens curieux qui étaient aussi stimulés par leur environnement. Que l'on crût à ces histoires par-delà les siècles, malgré leur aspect parfois invraisemblable prouve assez bien que la logique et la raison importaient peu. La nature en disait bien davantage. Une autre qualité de ces textes est de nous permettre de mieux imaginer cette société rurale d'avant-guerre, avec ses veillées (les soirées télé d'avant la télé), le travail ordinaire, les rites, et ce qui a pu la faire rire, rêver. Cette vision du monde nous est sans doute précieuse, dans notre quotidien devenu virtuel, connecté, désincarné et bien souvent désenchanté.