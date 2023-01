Nathalie et Antoine se retrouvent pour quelques jours, le temps de vider l'appartement de leurs parents. Leur père, Alfred, a dû rejoindre un Ehpad peu après le décès de sa femme, Marianne. Portée par une relation neuve, excitante, Nathalie, est tournée vers le futur. Elle a passé l'âge des certitudes mais veut vivre les possibles. A l'inverse son frère s'enfonce dans le passé comme on plonge en eaux profondes. Sa vie d'adulte se dérobe. Dans quelles béances se sont évaporées ses trente dernières annéesâ? Voilà Antoine revenu aux portes de son adolescence, comme s'il lui suffisait de tourner la poignée... Deux trajectoires opposées. Pourtant ces quelques jours seront déterminants pour l'un et l'autre, tandis qu'Alfred continue de dériver, toujours plus loin. Trois existences qui se frôlent, dont les vibrations parfois entrent en résonance. La mémoire et ses trous, le passé et ses gouffres, la vie aussi, présente, que l'on peut saisir. Jean-Michel Béquié est l'auteur de Lumière cendrée (Liana Levi), Charles (Minuit) et Les Fugues de Joseph Conti (Lattes). Sensible et surprenant, Trous de mémoire marque, après plusieurs années de silence, son retour magistral à la littérature.