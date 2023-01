Daïmon. N°6, été 2021 : Aux Evadés !

AUX EVADES ! est le titre de ce numéro de Daïmon, polyphonique et romanesque, dédié aux textes du romancier Laurent LD Bonnet, auteur de Salone et Dix secondes, publiés aux Vents d'ailleurs. La singularité de ce numéro tient aux multiples styles abordés ainsi qu'à la présence d'un cahier de toiles de l'artiste Vincent Truffy. Depuis la mer, depuis le ciel, depuis nos prisons collectives ou depuis nos jardins secrets, une voix s'échappe pour demander : comment répondre à l'appel de son monde ? Le vivre comme s'il était immuable ? Le quitter, voyager ? Ou bien rester, le reconstruire ? A l'écrivain de répondre : vivons, nus et entiers, résistons, et buvons nos rêves plutôt. Daïmon vous propose, dans ce numéro, une Escondida littéraire contée par Laurent LD Bonnet, une île étrange dont les chemins et labyrinthes sont tracés par des textes de prose courte d'inspiration poétique, fictionnelle et anticipatrice, vous invitant à explorer les possibilités de l'être. Quatre nouvelles, auxquelles s'ajoutent trois textes issus d'un recueil inédit Fils d'escales et un chapitre extrait d'un roman à paraître cet été - Le dernier Ulysse. TEXTES et NOUVELLES : Aux évadés - Fils d'escales - Second roman - Un étrange pèlerin - Spatial slam - Sobibor - Une mission de la plus haute importance