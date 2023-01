Daily Gossips Tome 2 : True love, fake truth

Asher Reed semble avoir conquis le coeur de la belle journaliste du Daily Scandal. Du moins, c'est ce qu'il croit. Rachel, ayant assisté aux retrouvailles entre lui et son ex Andrea, s'est réfugiée dans les bras de son assistant, Carter. Ce dernier profite de l'écart de son rival pour s'engouffrer dans la brèche et rattraper le temps perdu. Mais grâce à Rachel, Asher ouvre enfin les yeux sur le père qu'il idolâtrait. Et pour coincer le sénateur, Asher et Carter devront s'allier malgré la rivalité amoureuse qui les anime, accompagnés de Rachel, plus déterminée que jamais... Dans ce monde fait de faux semblants, une seule chose est certaine : rumeur et vérité sont étroitement liées, l'une meurt quand l'autre finit par briller.