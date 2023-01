Le leader au XXIe siècle. La guerre est déclarée

Quel leader pour le XXIe siècle ? Dans un contexte de crise, le leadership est mis à l'épreuve. Plusieurs styles s'affrontent pour gérer les défis de l'heure, qu'ils soient économiques, sanitaires, géopolitiques... Face au désordre et à la question même de la survie, quel dirigeant saura construire les solutions et les coalitions à même de nous sauver ? Comment sortir de ce que Philippe Murer a dénommé comme le " capitalisme du désastre " ? A la racine du mal, là où résident les choix radicaux, émergera une nouvelle classe de dirigeants libérés de la doxa. Ce leadership dit de la " bifurcation " sera capable de prendre les virages radicaux, seuls à même de répondre à ce défi collectif. Cette quête du nouveau leader du XXIe siècle est au coeur de notre avenir. Elle sera menée par toutes les femmes et hommes de bonne volonté où qu'ils se trouvent aujourd'hui dans nos sociétés. Photo couverture ? : © visuals, unsplash. com