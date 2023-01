Patchworks

Thomas R. Pynchon, l'écrivain le plus mystérieux de la littérature contemporaine. Sa célébrité planétaire n'a d'égale que son invisibilité. Restent les écrits. Ceux assemblés dans "Patchwork" sont tous inédits en France. Une nouvelle "Mort et miséricorde à Vienne", trois longs articles publiés dans le "New York Times", et le début d'une nouvelle traduction de "L'arc-en-ciel de la Gravité", unanimement considéré comme le chef-d'oeuvre de Thomas Pynchon... l'ensemble réunit, traduit et présenté par Brice Matthieussent.