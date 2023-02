Regarde le vent

Au lendemain de la mort de sa grand-mère, tandis qu'elle feuillette de vieux albums de famille, Camille se met en tête de retracer la lignée de ses aïeules, des femmes libres et extravagantes, "toujours sur leur trente et un, élégantes, coquettes, bavardes, indisciplinées, des gigolettes qui se balançaient en dévoilant leurs genoux et en profitant de la douceur du jour" . Chaque nuit, au fil de sa plume, elle puise son inspiration dans ce passé triste et joyeux, exhume des secrets bien gardés et fait revivre quatre générations d'amoureuses qui n'ont pas hésité à braver les interdits de leur temps. Mais c'est compter sans son époux, qui ne supporte pas de voir sa femme écrire et s'épanouir... Avec l'écriture tendre et veloutée qui a séduit les lecteurs d'Aya, Marie-Virginie Dru dévoile les plaisirs et les blessures de l'amour en ressuscitant une dynastie de femmes au destin romanesque.