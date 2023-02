Nous aurions pu être des princes

A Stockton, Californie, les temples bouddhistes et les épiceries cambodgiennes ont fleuri depuis l'arrivée massive de familles ayant fui leur pays et le régime génocidaire des Khmers rouges. Dans cette ville entre Asie et Amérique, on croise ainsi des bonzes, de vieilles tantes intrusives et des adolescents mortifiés par l'ennui, tout un monde d'histoires passées sous silence, de désirs naissants, de tiraillements identitaires et sexuels, où l'avenir tente de se construire sur les fondations d'un traumatisme profond et en dépit du poids des traditions. Décédé accidentellement en 2020 à l'âge de vingt-huit ans, Anthony Veasna So révélait avec ce recueil doux-amer, encensé par la presse américaine, une voix résolument moderne et audacieuse dans la lignée d'Ocean Vuong. " Ce jeune écrivain aborde les tragédies de la génération passée avec un humour et une irrévérence délicieusement transgressifs. Un livre remarquable et extraordinairement maîtrisé. " The New Yorker