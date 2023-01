Entre nuage et eau. Le quotidien d’un apprenti moine zen

"On me demande souvent comment j'en suis arrivé à devenir moine zen, qui plus est au Japon, à presque 10 000 kilomètres de cette belle vallée de la Loire qui m'a vu grandir. La vie est surprenante. Un jour, sans trop faire attention, vous vous retrouvez assis sur un coussin de méditation dans un petit temple perdu au fond d'une montagne enneigée." En 2020, Clément Sans entre dans un temple zen au Japon. Un an plus tard, il prend le nom de T?zan et devient moine à Antai-ji. Ce monastère abrite une petite communauté vivant en autosuffisance et alliant une discipline martiale à une spiritualité étonnamment moderne. Loin des clichés sur le bouddhisme et le développement personnel, T?zan annote durant deux années son quotidien rythmé par les longues heures de méditation, les travaux des champs, les dialogues avec les maîtres, les rites, la façon de faire le ménage, de cuisiner, de faire fermenter les légumes ou encore de sonner les cloches. Mais, plus que tout, le zen est un chemin de connaissance de soi, qui permet d'être dans la vérité de l'instant. Une confrontation à sa vraie nature, ici et maintenant.