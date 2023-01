Chère Laurette Tome 2 : À l'écoute du temps

Laurette et Gérard sont à l'aube de la quarantaine. La vie a bien peu changé depuis leur mariage, vingt ans plus tôt. Sans grandes ambitions, Gérard travaille toujours à la Dominion Rubber tandis que Laurette s'occupe tant bien que mal de la maison et des devoirs des enfants. Costaude et caractérielle, elle ne s'en laisse imposer par personne : ni son mari ni sa belle-mère, dont elle doit essuyer les inévitables critiques, ni le curé, qui aura le culot de l'accuser "d'empêcher la famille" , elle, mère d'une famille de cinq enfants ! Un peu grassette mais déterminée à retrouver sa taille de jeune fille, Laurette tente de perdre du poids en se privant de sucre lors du carême. Mais rien n'y fait. Même les pèse-personnes conspirent contre elle !