Livre d'or de la Coupe du monde de football. Edition 2022

Le livre souvenir de la Coupe du monde 2022 ! C'était une Coupe du monde incongrue, bizarrement calée en automne, au milieu d'un calendrier foot surchargé. Elle fut magnifique, pleine de rebondissements, la plus riche en buts de l'histoire. Elle s'est également chargée de pousser prématurément vers la sortie quelques idoles (Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Neymar...), a salué ses héros familiers (Luka Modric, Lionel Messi, Kylian Mbappé...) et a propulsé en pleine lumière les formidables Marocains, premiers demi-finalistes africains de la compétition. Rien que pour cela, il faudra s'en souvenir bien au-delà des quatre années qui nous séparent du prochain rendez-vous planétaire. Mais c'est surtout cette finale de folie qui restera, avec des Français à réaction, apathiques puis combatifs jusqu'au bout de la fatigue et un Messi enfin sacré champion du monde au sommet de son immense carrière. Revivez tous les moments forts de cette Coupe du monde inoubliable à travers cet album souvenir où figurent les plus belles photos de L'Equipe, toutes les stats et le récit de tous les matchs importants.