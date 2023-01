Le bilan du monde. Edition 2017

UN ATLAS EXHAUSTIF Pour chacun des 198 pays du monde, les chiffres-clés (population, PIB, émissions de CO2...), une carte et une analyse politique et économique de l'année par les correspondants du Monde. INTERNATIONAL La montée des populismes. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, l'affirmation de pouvoirs conservateurs en Pologne, Hongrie, Turquie... mettent au défi les démocraties libérales, tandis que le drame syrien reste le champ clos des rivalités entre les puissances mondiales et régionales. PLANETE Le nouveau président américain risque de remettre en cause l'accord sur le réchauffement climatique ; le "dieselgate" signe la fin de la tolérance pour la pollution automobile. FRANCE Sur fond de terrorisme, de crise des réfugiés et de persistance du chômage, la France doute d'elle-même et de ses élites politiques : la gauche se disperse, la droite se radicalise, le FN attend. IDEES Martine Aubry, Timothy Snyder... les textes publiés dans Le Monde qui ont marqué l'année 2016.