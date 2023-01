Les traits croisés

Septembre 1963. Jean a grandi. Désormais âgé de 14 ans, il fait sa rentrée au lycée La Boétie de Sarlat. Son inscription dans cette école a été décidée, depuis Paris, par son oncle Gaby, son tuteur depuis la mort de sa mère, il y a sept ans. Il quitte donc, provisoirement mais à contrecoeur, son sanctuaire : Germaine, sa grand-mère maternelle qu'il adore, et Muguet, le hameau dordognais dans lequel elle habite. Les premières semaines de cours sont difficiles, mais Jean trouve peu à peu ses repères et sa place aux côtés de ses camarades Caséro, Cloarec et Duteil. Seulement, lorsque l'état de santé de sa grand-mère se dégrade, l'équilibre fragile que Jean était parvenu à instaurer dans sa vie choit... une nouvelle fois... Après avoir retracé l'enfance de Jean, ce jeune orphelin confronté à la solitude et à la misère, dans Un brin de Muguet, Jean-Marie Laborde dépeint son adolescence et son entrée dans l'âge adulte - avec son lot de désillusions, d'incertitudes et de remises en question ; il dresse avec justesse le portrait d'un jeune homme en pleine construction, déterminé à trouver une place dans le monde.