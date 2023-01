La perspective inversée

"Certains ne deviennent jamais fous… Leurs vies doivent être bien ennuyeuses" Charles Bukowski Cette citation résume bien le roman autobiographique de l'artiste Youri Kuper. Kuper est connu dans les milieux artistiques comme décorateur, graveur et peintre. Comme il l'explique dans ce livre, il a trouvé peu à peu "son modèle" en utilisant des objets qui ont été érodés, travaillés, abîmés par la nature, comme la pluie, le brouillard, le temps…auxquels il redonne une nouvelle vie. Ce modèle artistique, il l'applique à sa vie, et il a composé ce roman autobiographique comme il compose ses tableaux. En vieillissant, il a le besoin d'écrire comme il a eu celui de peintre dans sa jeunesse. Sa mémoire est défaillante, dit-il, et il en joue. Elle lui permet, tel le procédé du sfumato, de mettre en relief certains épisodes, certaines personnes qui ont marqué sa vie, et de naviguer entre le réel et la mort. Il fait revivre sa vie d'homme, d'artiste, ses amours, ses copains, ses excès, exactement comme il a réussi à faire revivre de vieux objets achetés au marché au puces. Les thèmes évoqués dans ce roman autobiographique sont l'art non conformiste et les voyages, arrosés de vodka et de volutes de fumée : on traverse la période soviétique avec ses appartements communautaires, et son quotidien, Israël, Paris et les Etats Unis ou beaucoup d'artistes juifs russes émigrèrent à partir des années 70.