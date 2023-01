Après la sortie de Plaisir d'écrire, son premier recueil de poésie, Daniel Cimon s'est réfugié dans le silence pendant deux ans. Nonobstant ce mutisme, la ferveur d'écrire ne s'est pas tue. D'ailleurs, cette retraite littéraire passagère s'est construite autour d'une ambivalence bien maîtrisée : s'adonner à ses réflexions philosophiques sur la société - forte de ses mutations - tout en résistant à cette folle envie d'écrire à nouveau. Ce schisme interne a permis au poète de renaître, tel le phénix. Et, armé de sa plume, il a rendu ses pensées visibles pour mieux titiller notre curiosité. Une libération, un renouveau, une renaissance... Dans ce recueil de poèmes percutants et justes, aussi intimistes qu'universels, Daniel Cimon renoue avec le plaisir d'écrire et livre une méditation littéraire qui s'est donné le temps de mûrir.