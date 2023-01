La Déchéance de la justice

3 septembre 2017, la vie de Françoise bascule à tout jamais alors que celle d'Alex, son fils unique, prend fin... bien trop tôt. Il n'a pas 30 ans. Il est victime d'un homicide ; elle devient victime par ricochet. Victime de tout un système en lequel elle croyait, pourtant, jusqu'alors. Car la justice ne redresse-t-elle pas les torts ? ne défend-elle pas les innocents ? ne punit-elle pas les coupables ? Au terme de cinq années de procédure, Françoise va déchanter, ses convictions vaciller, ses espoirs s'étioler... A travers cet ouvrage incisif, à la lisière du témoignage et du pamphlet, Françoise Boucher livre son cri du coeur et dénonce avec fermeté la déchéance et les manquements du système judiciaire français, en se basant sur son histoire personnelle.