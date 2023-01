"Papa est mort". Le téléphone sonne vers neuf heures du matin alors que Clédor est encore au lit. Il saisit l'appareil et apprend la triste nouvelle de la bouche de son cousin Bouba. En tant qu'aîné de sa fratrie, Clédor est l'héritier légitime ; c'est à lui que revient, de droit, la place - désormais vacante - de chef de famille. Mais ce n'est pas si simple... Les siens, qui ne voient en Clédor qu'un homme capricieux et immature, un imbécile et un bon à rien qui a déjà commis trop d'erreurs durant sa courte existence, décident de l'écarter de la succession en le faisant interner dans un hôpital psychiatrique. Il y passe quelques mois. Quelques mois qui le transforment à jamais... Dans ce roman audacieux d'une actualité brûlante, Doga Sy nous entraîne dans les pas d'un homme en pleine quête existentielle confronté à l'implacabilité de la vie et aborde avec philosophie des thèmes graves, comme la misère, le deuil, la religion, la liberté ou encore l'émigration.