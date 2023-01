Dans ce recueil de poésies, dont le titre signifie Les Vers dans son dialecte africain, Hugues Mubake multiplie les styles, les formes mais aussi les thèmes puisqu'il aborde aussi bien la rêverie et l'amour que l'Afrique, l'écologie ou la société ; et dans un style moderne et imagé, le poète partage avec le lecteur sa vision du monde optimiste et réaliste, d'une grande sensibilité.