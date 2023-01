La collection "La Vie Secrète Des Animaux" continue de s'étoffer ! Après "A la naissance" et "A l'école", découvre dans le troisième tome, "A la récré", que la plupart des animaux, surtout les plus jeunes, adorent jouer avec leurs copains et en famille. Le jeu sert à exercer ses muscles, travailler ses réflexes, mais aussi entretenir sa forme. En compagnie d'Amma et Cosmo, tu vas voir qu'en s'amusant, l'animal met toutes les chances de son côté pour bien grandir !