Thermodynamique et cinetiques de la cristallisation des polymeres (collection science et ingenierie

Ce livre présente les modèles théoriques qui permettent d'expliquer le développement de la cristallinité et des morphologies cristallines dans les polymères. Ainsi sont d'abord présentés le formalisme thermodynamique adéquat, la théorie classique de la germination et son application aux polymères, puis une théorie de la croissance adaptée aux spécificités des cristaux polymères. La cristallisation est également appréhendée de façon globale en décrivant l'évolution temporelle de la transformation du polymère liquide en polymère semi-cristallin. Les théories de cinétique globale de cristallisation sont détaillées et appliquées à des problèmes où la température est le paramètre prépondérant, puis à la modélisation de la cristallisation dans un film mince, avec éventuellement une cristallisation additionnelle de surface (transcristallinité). Nous montrons enfin la généralité du phénomène de cristallisation sphérolitique et présentons les théories qui ont essayé d'en proposer une modélisation "universelle" . L'ouvrage a été rédigé dans un esprit Science des Matériaux, certains chapitres s'appliquant à tout type de matériau. En particulier, les cinétiques globales de cristallisation sont présentées de façon détaillée et rigoureuse.