Le destin de Thérèse Martin, Sainte Thérèse de Lisieux

Thérèse Martin, plus connue sous le nom de sainte Thérèse de Lisieux, fascine dès 1898 grâce à ses écrits. La création se fait aussi bien dans la joie que dans la peine et parfois dans le silence. Sainte Thérèse de Lisieux est représentée dans beaucoup d'églises dans le monde entier avec sagesse et modernité. La liberté est de croire en l'amour spirituel avec sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de la Sainte-Face. Cette mission qu'elle s'est donné d'aider les âmes. Une petite voie toute simple qu'elle a suivie en toute confiance et amour. Un travail du coeur, avec la grâce de Thérèse choisie par Dieu pour nous accompagner chaque jour en toute simplicité. Sans amour, la vie n'est rien. Un livre témoin sur l'humilité de la petite Thérèse Martin, reconnue comme la sainte des temps modernes. L'essentiel de sa vie avec une introduction et conclusion personnelle et des témoignages. Un document sur la foi, l'espérance et l'amour.