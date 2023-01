W.a.s.c ! #1

"Pour tuer le temps, quelques-uns s'affrontent aux cartes ou aux dés, d'autres chantent des airs de marins, d'autres encore jouent à qui se fera le plus peur en racontant des histoires de pirates. L'une d'elle évoque justement le pays que nous traversons : la légende dit qu'à la nuit tombée, des naufrageurs viennent sur les plages et allument des feux dans le but de feindre la présence d'un port. Les malheureux qui tombent dans le piège sont alors voués à une mort certaine : car, une fois leur navire prisonnier des bancs de sable, ils ne pourront échapper à la tuerie et au pillage".