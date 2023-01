L'Alentejo n'a pas d'ombre" , chantent les paysans de la région la plus aride du Portugal. C'est sur cette terre aux interminables étés que des pères sont nés. Et que des fils les cherchent. Le fils, c'est le narrateur. Pour trouver le chemin du père, il lui faut partir là-bas. Ce livre, c'est celui de la pudeur et du silence. Terre sans Ombre est un roman de la mémoire et de la transmission, là où la nature et les hommes finissent par se confondre dans un paysage sans fin.