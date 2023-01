Super héros malgré moi

2026 : Homme synthétique, Machine humanisée, dictature de l'esprit, la Terre arrive en fin de course. Sans équipement adéquat, les gens voient en monochrome de gris. La couleur est devenue une erreur dans le système des Machines qui s'empressent de nettoyer la ville de toutes activités inconnues. A Black Rock, en Arkansas, Sean, un jeune étudiant hacker, va découvrir malgré lui qu'il a des capacités hors du commun. Le gouvernement interdit à la population de rêver, de penser ; pourtant c'est ainsi que Sean devra sauver l'humanité de l'extinction. Par les rêves, aussi fous les uns que les autres, il devra affronter les divinités qui en veulent à la planète Terre. A travers le cosmos, il ira jusqu'à visiter la source créatrice de ce cirque, à l'aide d'alliés aux pouvoirs extraordinaires. Sa plus grande rencontre sera l'élue de son coeur. Souvent maladroit, aux pensées loufoques, il devra apprendre à déjouer les pièges du destin et maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Libérer l'Homme par l'esprit : avant qu'elle ne croque la boule.