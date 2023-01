Etudes anglaises N° 3/2022 : Revisiting 1922

ARTICLES Laurent FOLLIOT : Foreword. 1922 And All That ; or, Modernism After All Amélie DUCROUX : T. S. Eliot's "Significance" Aurore CLAVIER : "The Past is the Present" : Marianne Moore's Historiographical Observations Olivier HERCEND : Agency beyond Action : Modernist Characters as Interpreters and Readers Christine REYNIER : Rethinking Modernism with Sylvia Townsend Warner's Lolly Willowes (1926) Valérie FAVRE : The Token Woman of 1922 ? Virginia Woolf and the Gendered Battles of Anglo-American Modernist Criticism Diane DROUIN : "Mine was a dislocated journey" : Reflexivity and Fragmentation in Mina Loy's Autobiographies and Archives VARIA Ronald LESSENS : Un chevalier dans la tourmente révolutionnaire : les ancêtres français de Virginia Woolf et de Julia Margaret Cameron Notes on contributors