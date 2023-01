Brahm, un guerrier au passé trouble, et Isdéront, un magicien érudit, traversent une forêt sinistre. Ils sont à la recherche d'Izala, une sorcière autrefois toute puissante qui fut vaincue par le Sorcier Noir, maître du vaste pays de Mysthèria. A leur arrivée, celle-ci leur confie une extraordinaire prophétie : l'élu d'Elinden, souverain mythique du royaume, mettra fin au règne du Sorcier Noir. Il se nomme Arthur Helgrenbow, et, après la révélation de son avenir grandiose, s'est enfui loin de sa famille. Brahm et Isdéront sauront-ils le retrouver et l'aider à affronter son effrayant destin ? Dans Arthur Helgrenbow et la Communauté des Braves, Thierry Pechberty pose le socle d'une aventure haletante placée sous le signe de l'amitié.