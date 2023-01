La collection "La Vie Secrète Des Animaux" s'agrandit ! Après "A la naissance", découvre dans le deuxième tome "A l'école", que des leur plus jeune âge, les animaux doivent apprendre à faire des choses pour se débrouiller dans la vie. Pour cela, ils vont à l'école de la nature ; et souvent leurs maîtres et maîtresses sont leurs parents ! En compagnie d'Amma et Cosmo, tu vas voir que pour bien grandir dans la vie sauvage, il faut de l'amour et du courage !