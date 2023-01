Roman initiatique aux frontières de l'enquête judiciaire et de la quête psychologique, Framboise exquise pose son regard, dans une écriture fluide et alerte, sur les blessures du coeur et sur les failles post-traumatiques de l'enfance parfois si douloureuse qu'elle en devient amnésique. Les personnages attachants de cette intrigue, Alex le psychologue et Léna en recherche d'elle-même, nous emportent dans leurs investigations par la grâce palpitante d'un récit rondement mené, aussi vertigineux que peut être exquise la framboise...