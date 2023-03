Ecrits fondamentaux - Un testament

Joseph Ratzinger est l'un des théologiens majeurs du xxe siècle. Créé cardinal, il a eu pour charge la défense du dogme et de la doctrine. Elu pape, il s'est fait l'enseignant de la foi chrétienne. Voici le testament intellectuel et spirituel qui rassemble les écrits fondamentaux du dernier grand Européen. Premier pape allemand depuis le XIe siècle, premier pape Ecrits fondamentaux émérite depuis le XVe siècle, premier pape de l'entrée dans le xxie siècle et le troisième millénaire de l'ère chrétienne, Benoît XVIaura également été le dernier pape européen, récapitulant en sa personne et en son enseignement l'histoire et la culture du Vieux Continent. Connaisseur des langues anciennes et modernes, des théologiens scolastiques et des philosophes existentialistes, des littératures de l'Ouest et de l'Est, il aura compté parmi les grands intellectuels contemporains. Educateur inlassable, il aura su lier dans son oeuvre monumentale réflexion doctrinale, prédication exégétique, méditation spirituelle et soin pastoral. Passeur entre les Pères de l'Eglise et les Pères de Vatican II, figure majeure du concile convoqué par Jean XXIII ainsi que du pontificat de Jean-Paul II, il se sera imposé, sur la chaire de Pierre, comme le pédagogue planétaire d'une alliance renouvelée entre l'intelligence et la foi. Alors que sur plus de cinquante ans, de son ordination à sa renonciation, sous le nom de Joseph Ratzinger puis sous le nom de Benoît XVI, le Cerf aura été continument l'éditeur de ses écrits fondamentaux en langue française, en voici, réunies dans ce volume, parmi les meilleures pages. C'est un commentaire essentiel éclairant le mystère du salut divin à destination de l'humanité actuelle que constitue ce livre qui relève à la fois de l'attestation et du testament. Catéchèse inégalée pour aujourd'hui, viatique indispensable pour demain, cette petite somme de bout en bout vivante est appelée à traverser le temps.