A travers ma fenêtre - tome 3 - A travers la pluie. Inspiration pour les films A travers ma fenêtre sur Netflix

Apollo est le benjamin de la fratrie Hidalgo. Garçon au grand coeur et plein de bonnes intentions, il est tout l'opposé de ses frères, Artemis et Ares. En entrant au lycée, Apollo espère naïvement marcher dans leurs pas et rencontrer du succès auprès des filles... mais déchante rapidement lorsqu'il se rend compte qu'elles lui préfèrent les bad boys ténébreux ! Et s'il ne parvenait jamais à trouver l'amour avec un grand A, malgré sa gentillesse sans pareille ? Les garçons aussi peuvent avoir le coeur brisé, et ça, Apollo le sait mieux que quiconque...