Au siècle dernier, dans un fiord au nord de la Norvège, vit dans un château un être au nom de Seraphita. Il est aimé de Minna, jeune adolescente qui voit en lui un homme et de Wilfrid qui le voit comme une femme. Douée de capacités mentales dépassant le communs des mortels, Seraphita est le fruit d'une union de deux esprits angéliques acquit à la doctrine de Swedenborg. C'est un être exclusivement intérieur, qui transcende la condition humaine. Il ne vieillit pas et n'a pas le sens d'exister. Sa vie solitaire et contemplative questionne les habitants du village qui vont tenter de le ramener à sa condition d'Homme. D'inspiration mystique, s'appuyant sur les travaux et la pensée de Swedenborg, que Balzac nous déroule, Séraphita vise une explication totale du monde et de l'homme, où l'Amour constitue le point central. On est plongé dans le fantastique, les visions de Swedenborg, le surnaturel propre à Balzac. Le thème de l'androgynie, qu'il aborde ici, ramène au mythe antique de la perfection humaine : l'androgyne étant l'être total.