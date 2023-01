Une révolution intérieure. Renforcer l'estime de soi

L'estime de soi selon l'icône du féminisme Gloria Steinem Gloria Steinem a lutté toute sa vie contre les injustices sociales. Dans Une révolution intérieure, elle s'emploie à montrer comment ces injustices viennent saper l'estime de soi - chez les femmes mais aussi chez les hommes, peu importent l'appartenance ethnique, la classe sociale, l'âge ou l'orientation sexuelle. Convaincue que le personnel est politique et que l'estime de soi détermine notre capacité à exister dans l'espace public, elle nous livre des clés essentielles pour la restaurer : acquisition de connaissances et de techniques, partage d'expériences ou encore méditations guidées. Un ouvrage qui mêle anecdotes personnelles, témoignages et analyses, et qui invite à se réemparer de sa propre vie. Publié dans une nouvelle traduction, avec une préface inédite de Mona Chollet. A propos de l'autrice Gloria Steinem est une activiste féministe américaine née en 1934. Journaliste, autrice, elle a fondé le magazine Ms. et, avec Jane Fonda et Robin Morgan, le Women's Media Center, une organisation qui se bat pour rendre les femmes plus visibles dans les médias.