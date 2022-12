Can we change ?

Nous sommes en mars 2022 à Canterbury. La guerre s'est déclarée aux portes de l'Europe. Des étudiant·e·s français·es et britanniques créent ensemble une performance pour rappeler l'urgence qu'il y a à sauver les vies durablement et tragiquement affectées par le dérèglement climatique. Dirigé·e·s par l'artiste allemand Arne Pohlmeier, les jeunes comédien·ne·s font entendre leurs langues et de leurs différences surgit l'unité d'un choeur qui, tour à tour, incarne un monde délabré, un système qui se cherche et une communauté qui appelle à se reconstruire sur de nouvelles bases. Triptyque dont les deux premiers tableaux dessinent l'individualisme et le deuil et se conclut sur un hommage à Pina Bausch, ode à l'action collective. La pièce se révèle être dans le temps de sa création, plus que jamais, un manifeste pour la paix, et un hommage au vivant.