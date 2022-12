Meta-Baron Tomes 7 et 8

Ce coffret nous fait découvrir deux enfants du Méta-Baron aux destins opposés : d'un côté Adal, qui a juré de retrouver et tuer son père, et de l'autre Dargona, qui ignore tout de ses origines. Celle-ci a endossé le rôle de Méta-Gardienne et porte désormais sur ses épaules l'équilibre de l'univers. Lorsque les routes d'Adal et Dargona se croisent, commence une histoire d'amour et de mort...