Bounty Hunter Tome 3 : One way love

Dernier tome de cette saga Casey est un homme sans attache. Etre chasseur de primes est tout ce qui l'intéresse. Les affres de l'amour, très peu pour lui, il a déjà donné. Sa vie privée, il la mène à travers des rencontres sur le Net qui ne resteront que des plans cul. Aucun engagement, aucun lien, plus jamais. Madison n'a pas le temps de penser à sa vie sentimentale. Son existence a chaviré le jour où son père est tombé malade. A présent, elle est prisonnière de cette ville qui est, pour elle, signe de déchéance. Même avec plusieurs emplois, elle n'arrive pas à s'en sortir. Lorsque les Black Eagles, gang contrôlant la ville, s'ajoutent à sa longue liste d'ennuis, il devient alors difficile de garder la tête hors de l'eau. Entre eux deux, les règles sont simples : pas de relation sérieuse, juste du plaisir et, au petit matin, chacun retrouve sa vie. Malheureusement, petit à petit, les sentiments que refoule Madison prennent le dessus. Seulement comment forcer quelqu'un à vous aimer ? Casey va lutter de toutes ses forces jusqu'au jour où sa sex friend va disparaître. Il va alors comprendre qu'elle était bien plus que ça. Reste à savoir si elle peut encore être sauvée.