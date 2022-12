Devil's Wolves. Une brebis parmi les loups

A travers les yeux d'une brebis, le monde des bikers est bien différent. Passer de fille facile à régulière reste compliqué avec des bikers machos, violents et qui ne les utilisent que comme passe-temps. Les femmes ne sont que des jouets, utilisées, puis jetées. Maïa n'est même plus considérée comme une femme, elle est le souffre-douleur de tout le club. Un soir, Gabe, prospect des Devil's Wolves et larbin du club, voit en elle bien plus qu'une simple brebis. Il est le seul qui lui tend la main pour l'aider. Deux boucs émissaires, deux âmes soeurs, mais les secrets peuvent tout faire voler en éclats.