Persona 4 Tome 12

Découvrez l'adaptation du RPG culte Persona4, et laissez-vous aspirer dans une aventure trépidante entre le monde réel et celui de la télévision La petite bande d'amis a enfin identifié le véritable coupable des meurtres d'Inaba. L'heure de l'interrogatoire a sonné ! Quels sont les motifs de l'assassin, et comment s'y est-il pris ? Plus important encore, comment cette confrontation va-t-elle tourner ? Série terminée en 13 tomes.