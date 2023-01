Orthèses de la main et du poignet : des principes à la confection

Les orthèses occupent une place prépondérante dans le traitement des lésions de la main et du poignet, que ce soit après la chirurgie ou comme traitement exclusif. Elles font partie de l'arsenal thérapeutique du thérapeute de la main. Leur confection nécessite d'utiliser des matériaux adaptés avec des positions d'immobilisation optimisées pour lutter contre l'enraidissement, et un savoir-faire. Dans cet ouvrage, Nicolas Bailly, ergothérapeute spécialisé et thérapeute de la main, nous guide pas-à-pas, dans la réalisation des attelles thermoformées les plus usuelles de la main et du poignet. La technique de confection repose sur le concept du "COLOR CODE GENEVA©" , publié par l'auteur, qui attribue à chaque région de la main et du poignet une couleur, déterminée par l'anatomie et la biomécanique, guidant le thérapeute pour les positions d'immobilisation. A chaque couleur est consacré un chapitre respectant un plan rigoureux : lésions observées en traumatologie, positions d'immobilisation avec un rappel de la biomécanique, types d'orthèse et leur confection depuis la prise de mesure jusqu'à la réalisation finale. Les différentes étapes sont illustrées par des photos et dessins, pour faciliter la compréhension du lecteur, par des icones qui apprécient la difficulté, le temps consacré et les matériaux utilisés. Le bon sens est au centre de son dispositif avec des trucs et astuces, destinés aux débutants comme aux plus aguerris des thérapeutes de la main.