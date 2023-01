Pour sa 31e année d'existence, "L'Année Formule 1" est l'annuel le plus complet dédié à la Formule1 Il est considéré depuis longtemps comme une référence en raison du nombre de photos et des résultats chiffrés complets qu'il contient. Après deux années d'absence en raison de saisons terminant trop tard pour permettre de mettre le livre en vente avant les Fêtes, la saison 2022 se terminera le 20 novembre et permet enfin la sortie du livre annuel. Du coup, cette édition 2022 inclura aussi un résumé des saisons 2020 et 2021. Cette édition 2022 sera ainsi notablement plus fournie et aura une pagination nettement augmentée. Ayant obtenu le "Grand Prix du Livre" du Festival de Chamonix pour sa première année, cet annuel est reconnu comme le plus complet traitant de chaque saison de F1. Son seul concurrent direct est situé dans le milieu de gamme, avec des prix inférieurs à 30 ? et une pagination inférieure à 160 pages. Il ne contient pas le dernier Grand Prix de la saison...