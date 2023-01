La réflexion prothétique

Par son approche, l'auteur a rendu intelligible le propos sur l'analyse occlusale ainsi que sur le diagnostic et le protocole prothétique qui en résultent. La réflexion embrasse tous les types d'édentements qu'ils soient unitaires, pluraux ou complets. L'évolution de la médecine buccale suit la pente naturelle du monde numérique. L'analyse occlusale n'échappe pas à cette orientation et des outils digitaux permettent aujourd'hui une reproduction de la situation clinique. Ces nouveaux développements vont rendre obsolètes les montages sur articulateurs conventionnels et c'est pourquoi Pierre-Hubert Dupas a largement étoffé son propos sur ces nouveaux outils digitaux. Toutefois, l'analyse, même menée à l'aide des dispositifs informatiques élaborés, doit traverser le filtre d'une réflexion que Pierre-Hubert Dupas délivre avec rigueur mais sans académisme forcené. Ce Mémento constitue donc un accompagnement indispensable et accessible à tous les praticiens soucieux de construire une démarche thérapeutique raisonnée, simple et reproductible intégrant occlusion et fonction.