Pokémon - Mes coloriages cherche-et-trouve - Sacha et ses amis

Colorie les Pokémon et pars à la recherche de Sacha et Pikachu ! Pars à l'aventure avec Sacha et son fidèle ami Pikachu dans ce livre de coloriages amusant et plein de jolis décors. Ton objectif : retrouver les Pokémon cachés dans chaque scène ! En bonus : quatre planches de stickers offertes ! Dans la même collection, découvre les autres coloriages cherche-et-trouve : Galar, Pikachu à Galar, Les Pokémon Légendaires de Galar et Les Pokémon Kung-Fu de Galar.