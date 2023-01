Dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945

Que savons-nous des relations culturelles franco-allemandes ? ARTE bien sûr, mais encore ? Ce dictionnaire informe sur les acteurs des relations culturelles bilatérales, les institutions, la nature des échanges et leurs circulations. Une première partie synthétique présente le cadre général de ces relations. La seconde rassemble plus de 350 notices. Près de 200 spécialistes tirent le bilan des réalisations, mais aussi des problèmes qu'il reste à surmonter dans une Europe et un monde en pleine mutation.