Cassez les codes. La science de l'âge enfin décryptée

L'âge n'est qu'un chiffre, à vous de choisir ce que vous en faites " Déchéance ", " fragilité ", " maladie ". Ces mots sont trop souvent associés à la vieillesse dans notre société. Plus grave encore, ils ont un impact direct sur les personnes âgées, allant jusqu'à diminuer de sept ans et demi leur espérance de vie. A l'opposé, dans les cultures qui valorisent les anciens - comme au Japon -, il a été prouvé que les risques d'Alzheimer, de perte d'audition ou de démence sénile sont trois fois moins importants que dans les cultures occidentales. En effet, avec le bon état d'esprit, tout le monde peut vieillir heureux. Comme Paul Simon (Simon & Garfunkel) qui à 78 ans multiplie les concerts, le sprinter Charles Eugster qui a couru le 200 mètres à 95 ans, ou encore Hiromu Inada, l'athlète de triathlon de 86 ans. Entre témoignages et études scientifiques, Becca Levy fait passer un message simple : n'ayez plus peur de vieillir !