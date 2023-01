Mes plus jolis coloriages à offrir - Balades enchantées

Une promenade dans un champ de bonbons, une échappée dans une forêt de champignons lanternes, une traversée du ciel sur un tapis volant... Autant de scènes féériques à colorier sur le thème des balades enchantées. Un très beau livre à la couverture vernie et aux pages détachables pour offrir ses plus jolis coloriages en cadeau. Un livre précieux de décors enchanteurs à colorier, détacher et offrir ! Avec l'aide d'un grand, l'enfant peut dédicacer ses dessins dans un espace dédié. Comme les vrais artistes !