Ajoute un zéro. Identifier sa valeur et défendre ses prix quand on est indépendant

"Combien dois-je facturer pour cette mission ? " Voilà la question qui taraude tous les indépendants. Dans ce guide inimitable, l'auteure explique pourquoi le taux horaire est un piège, comment le contourner et vendre "autre chose" à ses clients. En effet, il importe pour l'entrepeneur de faire passer un message de succès et de résultats, plutôt que simplement établir un taux horaire qui ne représente pas la valeur réelle des services offerts. Dans ce petit guide incroyablement pratique, l'auteure explique avec humour les réactions typiques des clients. Elle donne, à tous les indépendants, débutants ou expérimentés, des conseils utiles et efficaces visant à faire passer le bon message, à mettre en valeur leur offre, ainsi qu'à mieux comprendre le client pour mieux répondre à ses besoins et ses attentes.