La promesse républicaine. pour une nation apaisée, les élus s'engagent

Moins d'un an après sa création, la toute jeune Association des Elus de France s'est imposée dans le paysage politique des associations d'élus locaux. Transpartisane et républicaine, elle signe son premier livre ancré dans la réalité de notre société et au plus près de la préoccupation de nos concitoyens. Chaque auteur, chaque élu, identifie une fracture française et présente en même temps les solutions possibles. C'est une initiative de terrain, pratique et concrète, qui s'adresse aux citoyens au-delà des élus, et aux élus, indépendamment des couleurs politiques, et quel que soit le territoire. Et parce que les élus seuls ne peuvent pas tout, n'ont pas réponse à tout, des personnalités qualifiées ont bien voulu apporter leurs expertises à l'écriture de cet ouvrage dont l'objet est de réconcilier non seulement nos concitoyens entre eux, mais aussi avec la chose publique. Retisser la confiance dans l'intérêt supérieur du pays et pour ensemble faire nation, voilà la grandeur politique à laquelle les auteurs aspirent, indépendamment de leurs histoires, de leurs origines et de leurs territoires. Et à ce titre, ils sont manifestement la petite république dans la Grande ? !