Gallia N° 79-1,

Ce dossier réunit 21 études portant sur la ville antique de Reims et relevant de disciplines et de domaines de recherche variés. Outre la présentation attendue des résultats des dernières grandes fouilles rémoises, notamment les opérations menées en amont des travaux du tramway et celle réalisée en contexte humide sur le site du boulevard Dr Henri-Henrot, certaines interventions antérieures, demeurées jusqu'alors quasiment inédites, font l'objet d'une publication à l'exemple du complexe monumental de la rue Belin. Un bilan des connaissances est ainsi mis à disposition, offrant de nouveaux éclairages sur l'exploitation des ressources végétales et du milieu naturel, particulièrement pour la construction. Au coeur de la ville, plusieurs équipements publics sont évoqués tels que les édifices de spectacle et lieux de culte localisés dans un secteur clé de l'agglomération antique situé en périphérie nord (amphithéâtre et temples des rues Belin et Lecointre). Les formes de l'habitat urbain, qu'il soit aristocratique ou plus modeste, sont ensuite étudiées avant une mise en exergue de quelques mobiliers singuliers (vaisselle en bronze et argent, figurine, cachet à collyres), puis une exploration des traces laissées par plusieurs activités de production (métallurgie, artisanats du textile et du cuir, travail du verre). Toutes ces contributions renforcent l'importance qu'avait Reims en tant que capitale de la province de Gaule Belgique et grande place économique, et composent un dossier d'un intérêt majeur en matière d'archéologie et d'histoire urbaine des Gaules et des Germanies romaines.